شكلت ولاية البليدة التي فرض عليها حجر الصحي للوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد خلية لاستقبال الإعانات التي تصل إليها بغية تسليمها إلى من هم أهل لها، حسب ما كشف عنه اليوم الأربعاء مسؤول بالولاية.

وأوضح رئيس ديوان والي البليدة، طاهر أيت احمد، أن "مصالح ولاية البليدة وفي إطار تطبيق تعليمات السلطات العليا للبلاد للتكفل الجيد بالهبة التضامنية التي تشهدها الولاية من مختلف مؤسساتها الصناعية والاقتصادية و كذا من شتى ولايات الوطن والهيئات الرسمية، عمدت إلى تشكيل خلية لاستقبال هذه الإعانات".

وتتولى هذه الخلية علاوة على عملية استقبال الهبات والإعانات ومنح أصحابها وصل استلام الإعانات، ترتيبها وتوزيعها في يومها على لجان البلديات والأحياء والقرى، مشيرا إلى أن مصالح الولاية "عمدت إلى إجراء استقبال الإعانات على مستوى مقر الولاية لتفادي كل ما من شأنه أن يحول دون هدف إيصالها لمستحقيها من جهة وتجنب خلق عدم توازن ما بين القرى والمناطق".