قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "حتى إشعار آخر" بسبب تفشي وباء كورونا.

وقرر الاتحاد أيضا تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في جوان المقبل ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021.

كما تأجلت المباريات النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي ونهائي دوري الأبطال للإناث والتي كانت مقررة كلها في ماي.

وفرض تفشي فيروس "كوفيد-19" شللا شبه كامل على الرياضة العالمية، حيث تم إلغاء أو تأجيل العديد من المواعيد الرياضية في العالم.