أصدر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الأربعاء قرارا يقضي بصرف منحة شهرية قدرها 5.000 دج تسري ابتداء من الفاتح من شهر مارس الجاري لفائدة عمال النظافة والتطهير والتعقيم المجابهين لوباء كورونا, حسب ما جاء في بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أنه "عملا بتعليمات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الرامية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المستخدمين المسخرين في أعمال النظافة والتطهير والتعقيم المجابهين لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) أصدر السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار يقضي بصرف منحة شهرية قدرها 5.000 دج تسري ابتداء من الفاتح من شهر مارس من السنة الجارية لفائدة هذه الفئة من المستخدمين إلى غاية نهاية التدابير المتخذة بشأن هذا الوباء".