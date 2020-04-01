حجز 50 قنطار من المخدرات في2020

مجتمع
1 ابريل 2020 () - واج/س.أ
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أعلنت المديرية العامة للجمارك اليوم الأربعاء أنها قامت خلال الثلاثي الأول لعام 2020 بحجز ما يقرب عن 50 قنطار من المخدرات.

و أوضحت المديرية في بيان نشرته على صفحتها على الفايسبوك أن 75 بالمائة من المخدرات المحجوزة تمت على مستوى الحدود الغربية للبلاد.

وجرت هذه العمليات بالتعاون و التنسيق مع مصالح الأمن المختلفة، الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني، حسب نفس المصدر.

من جهة أخرى، تمكنت أمس الثلاثاء عناصر الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتمنراست و بالتنسيق مع أفـراد الجيش الوطني الشعبي (ن.ع.6) من ضبط شاحنة كانت مركونة بجانب الطريق الوطني رقم 1 محملة بكمية معتبرة من مادة الفرينة تقـدر بـ 15 طن و 11.500 قـطعة من صابون الغسل.

و تندرج هذه العملية في اطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه عـلى اثر عـمل ميداني بالطريق الوطني رقم 01 الرابـط بين مدينتي تمنراست وعـين قـزام، حسب مديرية الجمارك.

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