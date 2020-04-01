أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، سيصل خلال أيام إلى مليون، والوفيات إلى 50 ألفا.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن قلق "بالغ" لسرعة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

واقترب عدد الإصابات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عالميا من الـ900 ألف، ومن المتوقع أن يتجاوز قريبا حد المليون، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر بؤر الوباء.

وسجلت في العالم إجمالا حسب آخر بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الفيروس، 885687 إصابة و44216 وفاة بكورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 185477 شخصا.