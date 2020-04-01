أكد مساء الأربعاء مصدر طبي لـ "الخبر" ارتفاع عدد الحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا بسيدي بلعباس إلى ثمانية أفراد أي بزيادة مقدرة بشخصين مقارنة بما كان عليه الأمر مساء الثلاثاء، وذلك بعد حصول الأطباء على نتائج تحاليل مخبرية إيجابية خاصة بشخصين ينحدران من بلديتي سفيزف ولمطار.

وكان مركز الحجر الصحي قد استقبل في حدود الساعة السابعة من مساء الأربعاء ثلاث حالات أخرى مشتبه في حملها للفيروس من بينها حالة لطبيب جراح يسير عيادة خاصة بعاصمة الولاية ما رفع عدد الحالات المشكوك في إصابتها ب كوفيد 19 إلى تسع بولاية سيدي بلعباس.