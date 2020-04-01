بلغ عدد الحالات المؤكدة والمشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد19 بولاية ڨالمة، إلى غاية مساءاليوم الأربعاء،خمس حالات حسبما علمناه من مصادر طبية مؤكدة .

من بين الحالات الخمس، حسب المصادر نفسها، ثلاث حالات مؤكدة ، ويتعلّق الأمر بعجوزين اثنين الزوج 71سنة والزوجة 65سنة ، اللذين يتواجدان بالمستشفى المرجعي الشهيد محمّد معلم بعاصمة الولاية ، وحالة ثالثة مؤكدة ترجع لشاب عسكري يبلغ 32سنة ،الذي كان في إجازة مرضية ، بعدما عاد من البليدة بوسط البلاد ، إلى منزله العائلي بحي الشهيد محمد بوروح ببلدية حمام دباغ غربي قالمة .

وترجع الحالتان المشتبه في إصابتهما إلى شاب ثان من حي حسين بوجمعة ببلدية حمام دباغ ، يبلغ 30سنة، وهو الآخر عسكري كان في إجازة ، وفتاة في حوالي الـ23 من العمر من بلدية عين مخلوف بأقصى غربي الولاية ، المتواجدة هي الأخرى داخل المستشفى المرجعي ، للاشتباه في إصابتها.

ويُنتظر أنْ يُكشف عن نتائج تحاليل الحالتين الأخيرتين صباح غد الخميس ، حسب المصادر ذاتها .