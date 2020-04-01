تعرض 17 فردا من أسرة بريطانية للإصابة بفيروس ”كورونا” خلال مشاركتهم بمراسم جنازة عمتهم التي توفيت بسبب الفيروس. وحضر الأقارب جنازة عمتهم البالغة من العمر 86 عاما، وكانت أول من مرضت مع ابنة أخيها البالغة من العمر 65 عاما. في وقت لاحق اتضح أن 16 فردا آخر من أفراد الأسرة، إما تم تشخيصهم بالمرض أو ظهرت أعراضه المحتملة عليهم. ومن ضمن الذين كانوا في مرحلة الخطر، امرأة تبلغ من العمر 88 عاما ورجل يعاني من قصور مزمن في قشرة الغدة الكظرية، حسبما نقل موقع ”مترو” البريطاني.