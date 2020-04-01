أعلنت السلطات البريطانية، يوم الثلاثاء، أن الأجهزة الطبية التي استلمتها الحكومة لفحص المصابين بفيروس كورونا المستجد ملوثة بالفيروس نفسه المسبب لمرض ”كوفيد-19”. وأشارت صحيفة ”ديلي تلغراف” البريطانية إلى أنه تم اكتشاف أن مكونات الأجهزة التي تم طلبها من شركة طبية في لوكسمبورغ ملوثة بالفيروس. وحسب التقرير الذي نشرته ”سكاي نيوز” فإن شركة ”أورو فينز” اللوكسمبورغية المصنعة للأجهزة، حذرت المختبرات في بريطانيا من أن بعضا من أجزاء الأجهزة قد تلوثت. واعتبرت ”أورو فينز” أن المشكلة يمكن أن تحل من خلال علميات التنظيف المناسبة، لكنها ستؤدي إلى تأخر عمليات الفحص.