كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي وأحد عمالقة التدريب في العالم، عن تشكيلة مؤلفة من أفضل 11 لاعبا دربهم خلال مسيرته في عالم كرة القدم. والملفت أن التشكيلة التي اختارها أنشيلوتي خلت من اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق جوفنتوس الإيطالي، في مفاجأة من العيار الثقيل. وأشرف كارلو أنشيلوتي على تدريب رونالدو عندما كانا في فريق ريال مدريد الإسباني، وتوج بفضل الـ”دون” البرتغالي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا. وتولى أنشيلوتي، خلال مشواره الطويل الذي بدأ من بارما وروما الإيطاليين، مهمة الكثير من الأندية الكبيرة في أوروبا، منها ريال مدريد، باريس سان جيرمان الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، وميلان ونابولي الإيطاليان. وجاءت التشكيلة المثالية التي اختارها كارلو أنشيلوتي من 11 لاعبا، حسب صحيفة ”صن” البريطانية، كالتالي: حارس المرمى جانلويجي بوفون، البرازيلي كافو، تياغو سيلفا، جون تييري، باولو مالديني، أندريا بيرلو، فرانك لامبارد، زين الدين زيدان، كاكا، زلاتان إبراهيموفيتش وأندري شيفتشينكو.