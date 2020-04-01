اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطورة كورونا تجاوزت تهديد الإٍرهاب، وأن هناك تهديدا متزايدا بأن تستغل العصابات الوضع وتزداد الجرائم.

وأضاف ترامب في الموجز الصحفي اليومي عن مواجهة كورونا، أن أرقام الصين بشأن الفيروس تشير إلى "جانب مضيء"، حسب تعبيره.

وتابع: "الولايات المتحدة ستحصل قريبا على المزيد من أجهزة التنفس التي تحتاجها، وسيتم توزيعها على بلدان أخرى".

يذكر أن العالم سجل حسب آخر بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز حول تفشي الفيروس، 885687 إصابة و44216 وفاة بكورونا، فيما بلغ عدد المتعافين 185477 شخصا.

وتعود 190089 من هذه الإصابات و4120 من الوفيات إلى الولايات المتحدة التي لا تزال أكثر دولة تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات، لكن معظم الوفيات بالوباء سجلت في أوروبا، حيث تجاوزت حصيلة الضحايا اليوم الـ30 ألفا.