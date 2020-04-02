ايطاليا: حالات وفاة "غريبة" لمصابين بكورونا

العالم
2 ابريل 2020 () - ف.ن / الوكالات
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 أفادت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية إن المختصين الروس في علم الأوبئة، المتطوعين لمساعدة زملائهم الإيطاليين، كشفوا عن خصائص جديدة لحالات وفاة هناك بسبب فيروس كورونا.

 وقالت الصحيفة إن المختصين الروس المتطوعين سجلوا "حالات وفاة لأشخاص أثناء النوم، رغم إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا، لم تبدوا عليهم أي أعراض للمرض، لكنهم ناموا ولم يستفيقوا".

 وقالت الصحيفة إن المتطوعين ومن بينهم المختصين الروس الذين يعملون في أماكن انتشار وباء كورونا في إيطاليا، تحدثوا عن أكثر من 5 حالات وفاة، كانت بهذه الطريقة فقط في أحد المراكز الطبية في إقليم لومبارديا الذي يعد أكثر المناطق تضررا في إيطاليا.

 وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 13 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 110 آلاف مصاب.

 

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