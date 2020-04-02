اكتشفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية الڨطار بغليزان، وعلى إثر معلومة ورشة سرية تقوم بتصنيع المواد شبه الصيدلانية دون رخصة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، قام عناصر الدرك بمداهمة مرآب ومسكن حيث عثروا على العديد من المواد شبه الصيدلانية التي بات المواطن يلهث وراءها وقاية من وباء "كورونا" كالمحلول الكحولي بأنواعه المختلفة ومعطر الأطفال إلى جانب كمية معتبرة من بيكاربونات الصوديوم ومرهم فازلين وكذا سوائل منظفة للجروح موضوعة في صهاريج.

وقامت الفرقة بحجز هاته المواد الكثيرة والمتنوعة مع تشميع الورشة، وأنجزت ملفا قضائيا ضد صاحبها بداعي استغلال منشأة دون الحصول على ترخيص من السلطات الإدارية، وإنتاج مواد صيدلانية من قبل مؤسسة غير معتمدة قصد مخادعة المستهلك ودون الحصول على السجل التجاري مع غياب بيانات إجبارية الوسم، وتم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.