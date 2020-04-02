وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور شمس الدين شتيور، اليوم الخميس، رسالة للأساتذة والباحثين للتجند لمواجهة وباء "كورونا".

وأفاد شتيور في رسالته: أنه "أمام ما تواجهه الأمة، في هده الساعات الصعبة، من انخفاض حاد لمداخيلها من المحروقات من جهة، والخطر المحدق المتمثل في كورونا فيروس من جهة ثانية، أطلب من كل الأستاذات وكل الأساتذة الباحثين التجند ووضع كل الموارد الفكرية والبحثية في مواجهة هذا الوباء".

وأضاف الوزير أن "هذه العملية المتعددة الأشكال، يمكن أن تساهم في صناعة المواد المطهرة سائل معقم والأقنعة، ويمكن أن تصل صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة تسمح بالتكفل بعدد من المرضى في أن واحد، كما أطلب منكم الاستعداد الدائم لتقديم كل المساعدات للمستشفيات".

ونبه شتيور أنه "يبقى عليكم دور هام يمكنكم تقديمه لبلدكم، هو وضع كل الدروس التعليمية على الخط عبر المنصات المخصصة لذلك بكل مؤسسة جامعية، أو أي شكل من أشكال الاتصال المتاحة، وذلك حتى يتسنى للطلبة استيعاب الدروس، بعد اعتمادها من طرفكم والتي ستكون داعما لهم في الامتحانات".