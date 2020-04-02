قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني صرف مبلغ 45 مليار سنتيم للتضامن في مواجهة وباء كورونا، حسبما أفاد به مساء أمس الأربعاء بيان للمجلس.

وجاء في ذات البيان، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا أمس الأربعاء برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهذا بعد اجتماعه بهيئة التنسيق صباح نفس اليوم، حيث حضر اللقاء وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ورافع أعضاء هيئة التنسيق على انشغالات المواطنين في مختلف الولايات، واستمعوا إلى ردود الوزير.

كما كان اللقاء للتشاور على قضايا تهم عمل المجلس في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وقد تناول أعضاء المكتب مقترحات السادة والسيدات النواب إضافة إلى قضايا متعلقة بالتعامل مع الظروف التي تمر بها البلاد.

و بهذه المناسبة قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني صرف مبلغ 45 مليار سنتيم في الحساب المفتوح لدى الخزينة العمومية كوفيد 19 وهو رصيد متبقي من ميزانية المجلس وهذا "استشعارا بحساسية الوضع"، كما جاء في ذات البيان.