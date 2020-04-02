كشفت الشركة الجزائرية القطرية للصلب بمنطقة بلارة بجيجل، في بيان لها عن الشروع في عملية دعم للقطاع الصحي بالولاية.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم إمداد مستشفى بشير منتوري بالميلية والمؤسسة العمومية الاستشفائية مجدوب السعيد بالطاهير، بأجهزة طبية حديثة ومستلزمات الوقاية والتعقيم، لفائدة المرضى نزلاء المؤسّستين، وسيتم توزيع هذه المساعدات الطبية في الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع مسؤولي المؤسستين المذكورتين.

ويدخل ذلك في إطار المساهمة في الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية.