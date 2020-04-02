أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، عن تقديم تسبيق 96 ساعة (أي أربعة أيام) أنترنت عوض 36 ساعة في إطار خدمة التعبئة الاحتياطية، لفائدة الزبائن المشتركين في خدمة Idoom ADSL و Idoom Fibre عبر كامل التراب الوطني.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها على "فايسبوك"، أنه لتفعيل الخدمة يجب على الزبون تتبع الخطوات التالية: المرحلة الأولى، الاتصال بالرقم 1500، تم يتم اختيار اللغة في المرحلة الثانية، أم في المرحلة الثالثة يختار فيها الزبون خدمة انترنت، وفي المرحلة الرابعة يتم ادخال رقم الهاتف الثابت مرتين للتأكد، وفي المرحلة الخامسة والأخيرة يضغط الزبون على (2) لاختيار خدمة التعبئة الاحتياطية.