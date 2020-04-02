التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد اليوم، ثلاثة سنوات سجنا نافذا، ضد الناشط في الحراك الشعبي من ولاية مستغانم، إبراهيم دواجي.

وحسب المحامية، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، فطة سادات، فإن الالتماس يأتي بعدما وجهت لدواجي ثلاثة تهم، وهي التحريض على التجمهر غير المسلح، عرض وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والتشهير بالجيش. وهذا بحكم المواد: 100، 01ـ 146ـ 145 و96 من قانون العقوبات

ويذكر أن دواجي قد اعتقل بتاريخ 15 مارس 2020، بعد فيديو المطاردة الذي أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي صوره دواجي مباشرة قبل دقائق من تعرضه لحادث مرور بسيط في محطة سيارات الأجرة بمدينة مستغانم، ثم القبض عليه من طرف أعوان أمن بالزي المدني، ثم اختفى لمدة تزيد عن الـ72 ساعة، حيث مثل بتاريخ 19 من نفس الشهر، أمام وكيل جمهورية محكمة سيدي احمد، ثم قاضي التحقيق الذي وجه إليه التهم، والتي نفاها دواجي، وتقرر إخضاعه إلى إجراء المثول المباشر، قبل أن تتأجل القضية إلى اليوم.