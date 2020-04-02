قامت وزارة البيئة والطاقات المتجددة بتوزيع كميات من المواد ومستلزمات الوقاية على مستوى العديد من الولايات وهذا في إطار المجهودات الميدانية التي تقوم بها على مستوى التراب الوطني لمكافحة تفشي وباء كورونا، حسبما افاد به أمس الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح البيان، أنه تم على مستوى مستشفى الهادي فليسي (القطار-العاصمة) توزيع 100 لباس واقي لمستخدمي الصحة بكل مستلزماته (قفازات، نظارات، أحذية...) فضلا عن توزيع 600 كمامة واقية وكذا 250 قفازا واقيا وتوفير كميات معتبرة من مواد التطهير والتعقيم المتعددة الاستعمال.

أما في مركز بيار وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا فقامت الوزارة بتوزيع 250 كمامة واقية و 150 قفازا واقي بالإضافة إلى كميات معتبرة من مواد التطهير والتعقيم.

وقامت الوزارة بتوزيع 105 لباس واقي و 50 نظارة واقية و 50 كمامة على مستوى مستشفى الشهيد مجاجي مهدي بالعفرون-البليدة- فضلا عن توفير كميات معتبرة من مواد التطهير و التعقيم.

وعلى مستوى مستشفى مفتاح بنفس الولاية قامت الوزارة بعملية تعقيم وتطهير لكل مرافق المستشفى بالإضافة الى توزيع 105 لباس واقي للأسلاك الصحية و 50 نظارة واقية و 50 كمامة إلى جانب توزيع مواد التطهير والتعقيم.

كما قامت الوزارة أيضا بحملة كبرى لتعقيم و تطهير شارع باب الوادي والنقاط السوداء التي تعرف تلوثا او تكون حاضنة للفيروسات.

وشرعت كذلك في تموين قافلة تضامنية بالمواد والمستلزمات الضرورية انطلاقا من عين الدفلى إلى البليدة وتوزيع حاويات بلاستيكية للنفايات لفائدة بعض المؤسسات الاستشفائية بولاية عنابة.

وبولاية برج بوعريريج، خنشلة وبجاية ، تم توزيع مستلزمات وقائية (قفازات و كمامات و مواد التعقيم) على الأسلاك الطبية لبعض المستشفيات، بالإضافة إلى توزيع 500 كمامة لفائدة بعض مستشفيات ولاية المدية.

كما تم توزيع كميات معتبرة من المواد الغذائية على الأسر المتضررة في العديد من البلديات والقرى بولايات برج بوعريرج وورقلة وغرداية وتيارت وبجاية.

كما أشرفت الوزارة على عملية التكفل بحرق وترميد النفايات الخطيرة والمعدية على مستوى مستشفى ولاية تيزي وزو بالإضافة إلى مواصلة حملات التعقيم و التطهير والتحسيس على مستوى ديار الرحمة والمسنين والطفولة المسعفة في إطار البرنامج المشترك مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.