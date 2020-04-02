تنطلق هذا الجمعة عملية اجلاء 1.788 جزائريا من العالقين بمدينة إسطنبول التركية على إثر غلق الحدود الجوية للتقليل من مخاطر انتشار وباء كورونا المستجد، حسبما أشار إليه اليوم الخميس بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

وأوضح البيان أن عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بمدينة إسطنبول ستتم وفق مخطط رحلات مرتقبة على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 أفريل، على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط التركية. وسيوضع الرعايا الجزائريين فور وصولهم إلى التراب الوطني تحت الحجر الصحي، وهذا في إطار الإجراءات التي اتخذتها سلطات البلاد من أجل وقف انتشار الفيروس.

كما أشارت وزارة الداخلية إلى تسخير هياكل الاستقبال كالفنادق والمركبات السياحية المتواجدة بالجزائر العاصمة وبومرداس، ذات قدرة استيعاب اجمالية تقدر بـ 1.930 سرير، لضمان تكفل أفضل بهؤلاء المواطنين. و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن يوم الثلاثاء عن الشروع في إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في تركيا في غضون يومين أو ثلاثة أيام.