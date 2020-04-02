قال جمال شردود مدير الاتصالات والعلاقات العامة بنفطال، أن الشركة ستعمل على إيصال قارورات الغاز "التي سجلت طلبا متزايدا" للمواطن إلى بيته وبالسعر المحدد لتفادي المضاربة والطوابير".

وأكد شردود للإذاعة الجزائرية، أن نفطال سجلت طلبا متزايدا لقارورات الغاز، و"سنعمل على إيصالها للمواطن في بيته وبالسعر المحدد لتفادي المضاربة والطوابير"، مضيفا أن "الشركة تعمل بمرونة وفق خمس سيناريوهات لتوفير المواد النفطية" مشيرا إلى ان نشاطها ومبيعاتها تراجعت بـ 50 بالمائة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار ممثل نفطال أن عدم توفر المنتوجات النفطية مجرد إشاعة وأن محطات البنزين ستبقى مفتوحة 24/24 ساعة عبر كافة التراب الوطني مشددا على أن تفشي فيروس كورنا لم يؤثر على عملية التوزيع بما فيها ولاية البليدة التي تخضع للحجر الكلي، وهناك 7 محطات تعمل على مستوى الولاية حاليا بعد إعادة فتحها لتفادي انتشار الوباء.

ودعا جمال شردود المواطنين إلى عدم التزاحم أمام محطات البنزين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بعد الطوابير التي تشكلت اثر إشاعات تم تداولها بوجود نقص في المنتوجات النفطية.