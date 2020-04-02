شكر الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو، الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد لكشف حالات الإصابة بكورونا.

وقال تبون عبر تغريدة في "تويتر" "سعدتُ بمبادرة الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو، الذي نجح في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بعد «visioconférence» لكشف حالات الإصابة بكورونا.

وتابع "خدمة تستحق التقدير والتشجيع، آمل الاقتداء بها لتخفيف الضغط عن المستشفيات، وإراحة المواطنين فألف تحية لكم يا أبناء الجزائر".