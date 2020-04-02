أعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، اليوم الخميس، عن تمديد تعليق استقبال المواطنين للفحص التقني للسيارات لـ 19 أفريل الجاري.

وأفادت المؤسسة عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أنها تعلم أصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات في الجزائر، قد تم تمديد تعليق نشاط المراقبة التقنية للسيارات إلى غاية 19 أفريل الجاري، وهذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية للوقاية من تفشي فيروس كورونا".

وكانت المؤسسة قد قامت بتعليق المراقبة التقنية للسيارات، في الفترة الممتدة من 22 مارس إلى غاية 4 أفريل.