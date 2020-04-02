وضع قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد، ثلاثة صحافيين من جريدة الصوت الآخر، تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم تهمتي، المساس بالوحدة الوطنية، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

حسب المحامي، عبد الرحمن صالح، فإن النيابة التمست في حق كل من، محمد لعماري، موهوب رفيق، ومريم شرفي الحبس المؤقت، قبل أن يتقرر وضعهم تحت الرقابة القضائية.

ويأتي هذا بعدما تم التحقيق مع المعنيين من طرف مصالح درك باب جديد، بالجزائر العاصمة، على خلفية مقال صدر أمس يحمل معلومات تتعلق بجائحة كورونا قبل أن يتم تحويل ملف المعنيين اليوم للمثول أمام وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد.

وأثارت إدانة الصحافيين الثلاثة، حفيظة زملائهم في مهنة، كون "المقال يتعلق بمعلومات من طرف مصادر معلومة".