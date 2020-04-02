تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش بالمفتشية الإقليمية للتجارة باب الوادي بالجزائر العاصمة من اكتشاف ورشة سرية تقوم بصناعة الكمامات وحجز أزيد من 1300 كمامة كاملة الصنع على مستوى بلدية الرايس حميدو، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وأوضح البيان الذي نشر على صفحة المديرية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أعوان الرقابة للمفتشية الإقليمية للتجارة بباب الوادي بالتنسيق مع مصالح الأمن التابعين للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للحمامات وكذا مصالح الصحة والضرائب لبلدية الرايس حميدو تمكنوا من اكتشاف والعثور على ورشة سرية تقوم بصناعة الكمامات بطريقة غير قانونية وفي ظروف غير صحية دون ترخيص مسبق.

وأضاف ذات المصدر أن العملية التي تم تنفيذها يوم 30 مارس المنصرم تندرج في إطار محاربة المضاربة والاحتكار في ظل الوضع الصحي (وباء كورونا) أسفرت عن حجز 1325 كمامة كاملة الصنع و 2150 كمامة نصف مصنعة وكذا حجز 315 قطع قماش ذات حجم كبير و346 قطع قماش ذات حجم صغير و6 وحدات لفائف خيوط و4 لواحق ماكنات خياطة و6 ماكنات خياطة.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة تم إحالة ملف المعني للمتابعة القضائية، حسب ذات البيان.