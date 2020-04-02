قالت المؤسسة الدولية للاستشارات وخدمات الطاقة "ريستارد إنرجي" اليوم الخميس إن متوسط أسعار الغاز العالمية هذا العام سيكون أكثر انخفاضا من التوقعات السابقة بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد وستظل ضعيفة على ما يبدو في السنوات القليلة القادمة.

وقبل تفشي الفيروس، كانت أسعار الغاز بالفعل أقل من المتوسط بسبب فائض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق.

وقالت ريستاد إنرجي إن من المتوقع الآن أن يبلغ سعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز "تي.تي.إف" الهولندي 3.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بانخفاض 0.62 دولار مقارنة مع توقعات سابقة في فبراير.

وعدلت توقعاتها لسعر الغاز المسال الفوري في آسيا إلى 3.80 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الغاز المسال في آسيا بشدة إلى ما يقل عن ثلاثة دورات للمليون وحدة بعد مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الغاز الأمريكي في مركز هنري 1.64 دولار للمليون وحدة حرارية في المتوسط في 2020 و2.43 دولار في العام القادم.

وقالت مؤسسة الاستشارات إن خفض التوقعات يستند إلى ضعف الطلب المتوقع عالميا خلال العام نتيجة لتراجع الأنشطة التجارية والصناعية.

وتتوقع "ريستارد انرجي" أن تظل الأسعار منخفضة حتى 2020، ثم سيؤدي شح في سوق الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاعات كبيرة للأسعار في 2024 و2025.