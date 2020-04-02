ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر إلى 83 وفاة، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار.

وسجلت الجزائر أعلى عدد للوفيات اليومية منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بـ25 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل 139 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد الحالات المؤكدة إلى 986 حالة.

وأوضح البروفيسور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور وضعية الجائحة أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من البليدة (5حالات) والجزائر العاصمة (5 حالات) وسطيف (4) والمدية (4) و عين الدفلى (2) وحالة واحدة بكل من ولايات تيارت وام البواقي وتيبازة وبومرداس وباتنة.

وأضاف أن الحالات الـ986 المؤكدة سُجلت على مستوى أربعون (40) ولاية لا سيما ولاية البليدة بـ385 حالة متبوعة بالجزائر العاصمة بـ154 حالة ووهران (62 حالة) وتيزي وزو (40 حالة)، مضيفا أن "553 من المرضى ذكور و433 إناث".

وبخصوص عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، أشار البروفيسور فورار أن عددهم ما زال 61 شخصا.