تم تسجيل أول حالات شفاء بين المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من الوباء، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وأفاد نفس المصدر نقلا عن الإعلام الإيطالي، اليوم الخميس، بأن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، التي تعتبر المنطقة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في إيطاليا.

وأوضحت أن اثنين من الأطباء (زوج وزوجته) كانا من أول المتبرعين بالدم، وكانا ضمن أول المصابين بفيروس كورونا في محافظة بافيا.

وتعرف البلازما بأنها أحد مكونات الدم، وهي مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار، وتحتوي على نسبة من الأجسام المضادة التي تشكلت بعد الإصابة بالمرض.