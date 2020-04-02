أكد والي سطيف محمد بلكاتب اليوم الخميس أنه سيتم تشديد عمليات مراقبة تطبيق الحجر الجزئي التي تشرف عليها قوات الأمن و ذلك بعد تسجيل بعض الخروقات لاسيما لدى فئة الشباب.

وأوضح ذات المسؤول لدى حلوله ضيفا على إذاعة الجزائر من سطيف أن "القرار جاء بعد تسجيل خروقات للحجر الصحي الجزئي المفروض على ولاية سطيف على غرار ولايات أخرى بالوطن للوقاية من فيروس كورونا من طرف بعض الشباب الذين لم يلتزموا بتطبيقه مما يشكل عاملا لتفشي الجائحة".

و جدد والي سطيف نداءه للمواطنين بضرورة الاحترام الصارم لقرار الحجر الجزئي باعتباره "الوسيلة الوحيدة و الفعالة للقضاء على هذه الجائحة ومنع تفشيها بالمنطقة".

وتطرق بلكاتب من جهة أخرى إلى إمكانية فتح ملحقة لمعهد باستور لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد بالولاية كاشفا عن استلام خلال الأسبوع المنصرم عديد الوسائل والمعدات الضرورية لذلك في انتظر استلام تجهيزات أخرى خلال اليومين المقبلين.

وسيساهم فتح هذه الملحقة الجديدة التي تجري الاتصالات بشأنها بين مصالح الولاية و وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات في "تخفيف الضغط على معهد باستور بالجزائر العاصمة من خلال الشروع في إجراء التحاليل المخبرية للحالات المشتبه في إصابتها بكوفيد -19 محليا"، استنادا لذات المسؤول.