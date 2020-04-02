دعت المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من "أوبك" وخارجها بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل حسب وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة اليوم الخميس إن المملكة "تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية".

وتأتي هذه الدعوة، حسب نفس المصدر، في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وأشار نفس المصدر إلى ما بذلته "المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك+) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك+) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع".