أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس عن "خطة طوارئ" تتضمن جملة من التدابير لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاث، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة بدءا من يوم الأحد المقبل إلى غاية يوم 19 أفريل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه "تبعا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بتمديد تعليق الدراسة في كل المراحل التعليمية كإجراء احترازي ووقائي للحد من تفشي فيروس كورونا، تعلن وزارة التربية تمديد تعليق الدراسة على كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث, بدءا من يوم الأحد 05 أبريل 2020 الى غاية يوم الأحد 19 أفريل 2020"، مؤكدة أنها سطرت "خطة طوارئ" تتضمن تدابير لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ خلال فترة الحجر.

وتشمل هذه التدابير إعداد "برنامج تعليمي بالتنسيق مع وزارة الاتصال موسوم بـ'مفاتيح النجاح' يبث دروسا نموذجية للفصل الثالث من السنة الدراسية 2019 – 2020، بدءا من يوم الأحد 05 أفريل 2020 عبر قنوات التلفزيون العمومي، لفائدة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، والسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، وفق برنامج زمني للبث التلفزيوني سينشر في بيان لاحقا".

دكما سيتم "تفعيل وتوسيع جهاز الدعم المدرسي عبر الانترنت بدءا من يوم الأحد 05 أفريل 2020، من خلال الأرضيات الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي وفق برنامج زمني للولوج إلى هذه الأرضيات سيتشر في بيان لاحق".

ومن بين هذه التدابير أيضا "بث حصص تعلمية تخص الفصل الثالث من السنة الدراسية 2019 - 2020 بدءا من يوم الأحد 05 أبريل 2020، لفائدة تلاميذ جميع مستويات المراحل التعليمية الثلاث عن طريق قنوات تعليمية، عبر الانترنت، وفق برنامج زمني للبث عن طريق اليوتيوب، سينشر في بيان لاحقا".