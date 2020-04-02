رخّصت السلطات الألمانية ابتداءا من يوم غد الجمعة، برفع الأذان عبر مكبّرات الصّوت بمسجد دار السّلام في برلين، ودقّ النّاقوس بكنيسة الجليل ببرلين مساء كلّ يوم بالإضافة إلى ظهر يوم الجمعة.

وجاءت فكرة رفع الأذان في المسجد ودقّ النّاقوس في الكنيسة، بحسب بيان تلقّت "الخبر" نسخة منه، بمبادرة من مسجد دار السّلام في برلين التابع للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وكنيسة الجليل، وفي إطار إفشاء الأمن الرّوحي في هذه الظرفية الحسّاسة الّتي تمُرّ بها العاصمة الألمانية برلين الّتي أغلقت فيها دور العبادة بسبب انتشار وباء كورونا.

وعن خلفيات هذه المبادرة، قال الشّيخ طه صبري: "نعيش كمواطنين في ألمانيا ظرفية صعبة شلّت فيها الحركة، وأغلقت فيها المساجد، الكنائس، والبيع، للوقاية من انتشار تفشّي هذا الوباء"، وأضاف: "ورفعنا للأذان، ودقّنا النّاقوس، من خلال هذه المبادرة المشتركة، ترسل رسالة طمأنة وتضامن إلى جميع سكان برلين مفادها أنّنا مع اختلاف أدياننا، وألواننا سنظلّ جسدًا واحدًا نواجه معًا كلّ التّحديات والصعاب، ومنتصرين بإذن الله".

من جهته، وجّه الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عبد الصّمد اليزيدي، رسالة شكر وتهنئة إلى إمام وإدارة مسجد دار السّلام، مثمّنًا "المبادرة الرّاقية الّتي تقوّي أواصر الصّداقة والمحبّة بين مختلف مكوّنات المجتمع".