سجلت، اليوم، ولاية تيارت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المتجدد، لشخص يبلغ من العمر 65 سنة، بمستشفى يوسف دماجري، تم دفنه بمقبرة طريق قاسمة بالضاحية الغربية لمدينة تيارت، وفق الإجراءات الوقائية المعمول بها.

وأكدت سلطات دائرة الدحموني في اتصال بأحد مسؤوليها، خبر وفاة المصاب بكوفيد 19، ونشرت خلية الإعلام والاتصال لدائرة الدحموني بيانا وصف بالهام تؤكد فيه أن " نتائج التحاليل للمشتبه فيه جاءت إيجابية مما أدى إلى وفاته" وفنّدت ما وصفتها بـ "الأخبار المروجة أن نتائج تحاليل الحالة كانت سلبية"، وأضافت أن " عائلة المتوفي مازالت تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما"، وكان طاقم طبي من نفس المستشفى أيضا مكوّن من 36 فردا وضع تحت الحجر بإقامة تابعة لمعهد وطني للتكوين و التعليم المهنيين.

وطلبت السلطات المحلية لدائرة الدحموني عبر البيان المنشور على "الفيسبوك" من جميع السكان بتوخي الحيطة و الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها و وبخاصة المكوث في البيوت، و دعت الأشخاص أو أحد أفراد عائلة المتوفي، الذين كانوا على احتكاك معه ،التقرب من العيادة المتعددة الخدمات بالدحموني لإجراء الفحوصات حفاظا على سلامتهم و سلامة عائلاتهم.