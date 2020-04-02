تجاوز، اليوم الخميس، العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم حاجز المليون حالة.

وتتوزع الحالات المسجلة على أكثر من 170 بلدا، بما فيها أكثر من 51 ألف وفاة وحوالي 210 ألف حالة شفاء.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، حيث رصدت فيها 235747 حالة، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بـ115242 حالة، وإسبانيا في المرتبة الثالثة بـ110238 حالة، وتمثل ألمانيا الدولة الرابعة بـ84264 إصابة، بينما تحتل الصين، التي تعد مصدرا للوباء، الموقع الخامس بـ81589 مصابا.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ13915 حالة، لتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ10096 حالة، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بـ5620 حالة، وتعد فرنسا الدولة الرابعة في هذه القائمة بـ4503 وفيات مسجلة، فيما تراجعت الصين، التي تعتبر مصدرا للوباء، إلى المركز الخامس بـ3318 وفاة ناجمة عن الفيروس.