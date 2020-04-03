تخطت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد المعلنة رسميا في العالم عتبة المليون أمس الخميس وتم تسجيل 1,000,036 إصابة بينها 51,718 وفاة في 188 بلدا، غالبيتها في الولايات المتحدة التي تشهد أسرع تفش للوباء، والتي سجّلت 234,462 إصابة بينها 5,607 وفيات، وإيطاليا التي تسجّل أعلى حصيلة وفيات مع 13,915 حالة و115,242 إصابة، وإسبانيا مع 110,238 إصابة بينها 10,003 وفيات، فالصين حيث رصِدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد مع 81,589 إصابة بينها 3,318 وفاة

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من الحصيلة الفعلية للإصابات إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

الصين تسجل 31 إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها حالتان انتقلتا محليا.

وأضافت اللجنة في بيان أن البر الرئيسي سجل أيضا أربع وفيات جديدة حتى أمس الخميس كانت جميعها في مدينة ووهان حيث بدأ تفشي المرض.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322 شخصا.

بريطانيا تكشف عن ذروة تفشي الوباء بالبلاد

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية، أن النماذج "تشير إلى أن الذروة ستأتي أقرب قليلا من التوقعات السابقة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هذا يتوقف بشدة على عدد الناس الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي".

وكان وزير الصحة البريطاني عاد إلى العمل بعد شفائه من فيروس كورونا، أمس الخميس، عقب دخوله في الحجر الصحي يوم 27 مارس الماضي إثر تأكيد إصابته بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في آخر إحصائية الخميس، عن ارتفاع حاد لعدد المتوفين في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، بواقع تسجيل 589 حالة جديدة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس، بينما وصل عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 33718 إصابة.

ارتفاع عدد الاصابات بتايلاندا

أعلنت السلطات في تايلاند تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة، مما يصل بالعدد الإجمالي للإصابات إلى 1978 حالة.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا في البلاد، إن حالات الوفاة الأربع الجديدة جميعها لذكور تايلانديين، منهم رجل عمره 59 عاما كان يعمل فى قطار، أما المتوفون الثلاثة الآخرون فتتراوح أعمراهم بين 72 و84 عاما، وحضروا مباراة ملاكمة مزدحمة حدثت خلالها حالات عدوى كثيرة. وإجمالي عدد الوفيات بلغ 19.

ارتفاع عدد المصابين بالهند

أظهرت آخر الاحصائيات لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 2543 شخصا، فيما توفي حتى الآن 72 منهم.

وتم تسجيل أكبر عدد للمصابين في ولاية ماهاراشترا، وتليها ولاية تاميل ناند، حيث زاد عدد المصابين بمقدار 75 حالة، ليصل إلى 309 حالات، وفي المرتبة الثالثة تأتي ولاية كيرالا.

ولوحظت زيادة حادة في عدد حالات الإصابة في دلهي بمقدار 67 شخصا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتوزع باقي الحالات على خمس ولايات هندية.

قرغيزستان تسجل أول وفاة بالفيروس

أعلنت حكومة قرغيزستان، اليوم الجمعة، وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا، عمره 61 عاما، وهي أول حالة وفاة بالفيروس تسجل في البلاد.

وقالت السلطات إن المريض الذي كان يُعالج في مستشفى بإقليم أوش الجنوبي كان يعاني من أمراض خطيرة أخرى.

وسبق أن قررت السلطات القرغيزية إلغاء كل الفعاليات الجماعية والثقافية على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما.

الصين: خطر عودة الوباء إلى ووهان لا يزال عاليا

حذر مسؤول صيني في مدينة ووهان الصينية من خطر عودة الوباء إلى المدينة قائلا إن هذا الاحتمال ما يزال قائما.

وعزا المسؤول الحزبي ذلك إلى مخاطر داخلية وخارجية على حد سواء داعيا لمواصلة الحفاظ على إجراءات الوقاية والسيطرة.

وطالب المسؤول السكان بالتزام بيوتهم وعدم الخروج إلا لأمر ضروري.

إسبانيا تتحدث عن "بصيص أمل"

اعتبرت الحكومة الإسبانية أن هناك "بصيص أمل" برز في أزمة وباء فيروس كورونا على الرغم من الأعداد الضخمة للمصابين والمتوفين في البلاد، مع تباطؤ التفشي من ناحية نسبة الزيادة اليومية.

وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيا، في كلمة ألقاها الخميس أمام البرلمان: "هناك ضوء في نهاية النفق. وثمة بصيص من الأمل".

وأوضح إيا، تعليقا على حصيلة الوفيات، التي تجاوزت الخميس نقطة 10 آلاف حالة: "المنحنى استقر. وصلنا إلى ذروة المنحنى وبدأنا مرحلة الانخفاض".

وتعتبر إسبانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بـ10003 حالات، والثالثة من حيث العدد العام للإصابات بـ110238 حالة.

"ركود غير مسبوق"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يشهد "أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة، قبل 75 عاماً. وفي الأسواق يلوح خطر "نقص في المواد الغذائية" في الأسواق العالمية بسبب الخلل في التجارة العالمية وشبكات إمدادات الغذاء، كما ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. وتراجعت أسواق الأسهم في آسيا الخميس عقب انخفاض حاد في وول ستريت.

وأنهت طوكيو جلسة الصباح بتراجع بنسبة 0,8 بالمائة فيما انخفضت بورصة هونغ كونغ بنسبة 0,5 بالمائة وسيدني بأكثر من 2 بالمائة. من ناحيتها تراجعت شنغهاي 0,1 بالمائة وسنغافورة 1 بالمائة فيما انخفضت كل من مانيلا وويلينغتون 2 بالمائة. لكن سيول سجلت ارتفاعا بنسبة 0,6 بالمائة.

وبعد أسبوعين من تسجيل مكاسب ضرورية أعقبت حوافز مالية واسعة بتريليونات الدولارات، عاد المتعاملون للتركيز على الدمار الذي ألحقه الوباء بالشعوب وتداعياته الطويلة الأمد.

المكسيك..ارتفاع عدد الإصابات

أكدت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 50.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 132 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 1510.

افتتاح مستشفى ميداني في إيطاليا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي يساهم في تجهيز مستشفى ميداني سيتم افتتاحه في مدينة بيرغامو في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "من المقرر أن تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين بالعمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في مستشفى ميداني"​​​.

ويشار إلى أن المستشفى مصمم لاستيعاب 142 مريضا ، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسي وإيطالي.

ارتفاع قياسي جديد في عدد المصابين بألمانيا

سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة بـ 6174 حالة عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بـ 145 حالة.

وأظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.

وقال المعهد إن عدوى الفيروس انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية.

ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.

الولايات المتحدة.. 1169 وفاة جديدة

قالت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف.

وأشارت الجامعة اليوم الجمعة في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا​​.

في سياق متصل أكد البنتاغون أمس الخميس أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث "للاستخدام المدني"، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ210 آلاف.

قرارات جديدة تتعلق بمنع التجول في مدن سعودية

قررت السلطات السعودية تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصرا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إن القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية.

وأكد على أن القرار يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها، وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

كما شددت الوزارة على جميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها بأن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 5 حالات وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 حالة، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا فقط. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل شفاء 64 حالة ليصل عدد حالات التعافي إلى 328.