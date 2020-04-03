أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن تساقط أمطار غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية الداخلية للوطن.

وأوضحت نشرية خاصة نشرت عير موقع الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستجتاح الولايات التالية، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، البليدة، الجزائر العاصمة، شمال ولاية المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة، بالإضافة إلى بجاية وجيجل.

وأشارت النشرية أن كمية الأمطار ستكون بين 25 و30 ملم، حيث ستمتد من 09:00 صباحا إلى غاية 21:00 ليلا من يوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن أمطار غزيرة تجتاح كل من ولايات باتنة وخنشلة وتبسة وأم البواقي، بالإضافة إلى سوق أهراس.

كما أورد المصدر أن زوابع رملية ستعرفها المناطق الجنوبية لاسيما ولاية أدرار، ورقلة ،غرداية ووالوادي.