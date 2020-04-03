أثار طبيبان فرنسيان جدلا واسعا، بعد تصريحات عنصرية حول افرقيا وكورنا.

في برنامج بثته القناة الاخبارية LCI اقترحا تجريب لقاح كورونا في افريقيا، فقال جون بول ميرا، رئيس مصلحة الانعاش بمستشفى كوشان بباريس سائلا الآخر "سأكون مستفزا لكن هل ترى أنه ليس من المستحسن أن يتم تجريب لقاح كورونا في افريقيا أين لا توجد كمامات ولا أجهزة تنفس ولا وقاية؟".

ليرد عليه مانويل لوشيت، مدير مركز الأبحاث في أحد المعاهد الفرنسية قائلا "أوافقك الرأي وتم القيام هذا بخصوص لقاح السل وحى السيدا أين تم القيام بأبحاث في افريقيا وسط بائعات الهوى".

التصريحات العنصرية الخطيرة، أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى سياسيين فرنسيين فضلا عن نجوم كرة القدم على غرار الجزائري أندي ديلور، هذا الأخير قال في تغريدة "العنصرية غباء مقيت".

وقال النجم الكاميروني صامويل ايتو عبر حسابه بموقع (انستغرام) كاتباً: "من دون شك إفريقيا هي ملعبكم...".

من جهته قال ديديه دورغبا "من غير المعقول أن نستمر في التحذير كل مرة، إفريقيا ليست مكاناً للتجارب، أود أن أدين بوضوح تلك الكلمات المهينة والكاذبة، والأهم من كل ذلك هي عنصرية واضحة".