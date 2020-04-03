قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تمديد وقف حركة القطارات لنقل المسافرين إلى غاية 19 أفريل.

وأوضح بيان للشركة نشر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك"، أن الإجراء يأتي تطبيقا لقرارات السلطات العليا للبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق العزل.

وأعلنت الشركة عن التطبيق الفوري للإجراء المتعلق بسير حركة قطارات المسافرين أين تقرر تمديد وقف حركة القطارات للمسافرين داخل المدن "قطارات الضواحي" وبين الولايات "الخطوط الكبرى والطويلة"، مضيفة أنه سيجري تطبيق هذا التمديد إلى غاية يوم الأحد 19 أفريل 2020، حيت يمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.