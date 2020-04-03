طالبت منظمات حقوقية وطنية ودولية بالإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر ووقف الاجراءات التعسفية ضدهم.

ووقعت "الفدرالية الدولية للصحافيين" و"الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" ومنظمتا "إس أو إس راسيسم" و"هيومن رايتس ووتش"، بيانا تطالب فيها السلطات في البلاد الإفراج الفوري على الصحافيين الموقوفين وأبرزهم خالد درارني وسفيان مراكشي وغيرهم، حيث اعتبرت ان هذه التوقيفات تعسفية في حقهم.

ووضع درارني الحبس المؤقت يوم الأحد الفارط.