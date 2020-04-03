أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مسابقة للطلاب في مجال الأمن السيبراني بشرط أن يشارك المتنافسون من منازلهم في مسعى للحث على البقاء في المنازل للمساعدة في إيقاف انتشار كورونا.

وقال الاتحاد في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع "تويتر" أمس الخميس إن المسابقة تتضمن جوائز قيمة يصل مجموعها إلى مئة ألف ريال، بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة والفوز خلال فترة تعليق الدراسة في الجامعات، ولتشجيعهم على البقاء في المنازل خلال فترة الحظر.

ويمكن المشاركة بشكل منفرد أو من خلال فريق يتألف من 3 إلى 5 أشخاص، حيث يتواصلون بالطبع عن بعد ومن داخل منازلهم، قبل موعد بدء المنافسات في عدة تحديات للمسابقة التي تحمل عنوان "التقط العلم".