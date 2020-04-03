غادر صباح اليوم الجمعة 352 مواطن من المسافرين الذين دخلوا الجزائر قادمين من تركيا وتم توجيههم الى المركب السياحي اديم ببلدية زموري بولاية بومرداس، الحجر الصحي، بعد انتهاء فترة الـ 14 يوما كاملة.

المواطنون المعنيون أقاموا بالمركب السياحي بزموري البحري فترة الحجر بتكفل السلطات الولائية طيلة فترة الحجر بتوفير الإيواء، والأكل والخدمات الطبية، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا. وقد وفرت لهم السلطات الولائية النقل للتوجه إلى أهاليهم في عدة مناطق من الوطن.