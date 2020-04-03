كورونا: تصريحات مفزعة لمسؤول أسترالي

العالم
3 ابريل 2020 () - ف.ن / الوكالات
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قال رئيس الخدمات الطبية في أستراليا، إن ما يصل إلى 10 ملايين شخص في العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا، لكن نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، وفق بيانات رسمية، إلى مليون إصابة اليوم الجمعة، لكن رئيس الخدمات الطبية في أستراليا بريندان ميرفي، قال إن الحجم الحقيقي لتفشي المرض في العالم قد يصل إلى عشرة أضعاف.

وأضاف ميرفي للصحفيين "لقد تجاوزنا مليون إصابة في جميع أنحاء العالم. لكننا نعتقد أن العدد الحقيقي هو خمسة أو عشرة أضعاف".

ولفت ميرفي إلى أن معدلات الوفيات تتفاوت بشدة حول العالم لدرجة أنه يعتقد أن الكثير من الإصابات لا يتم اكتشافها.

ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان إلى زيادة الاختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، كما سلط بعض المنتقدين الضوء على الاختلافات في كيفية احتساب بعض الدول لحالات الإصابة.

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