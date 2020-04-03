سجلت ولاية الجلفة أول حالة وفاة بفيروس كورونا المتجدد لشخص يبلغ من العمر 89 سنة من سكان بلدية حاسي بحبح في الجلفة، وأكدت مصادر صحية لـ " الخبر " بأن الشيخ توفي قبل صدور نتائج التحاليل التي أثبتها معهد باستور في اليوم الموالي أي بعد وفاته، بأن هذا الشيخ مصاب بفيروس كورونا.

ليتم اتخاذ إجراءات الحجر على جميع من كانوا على احتكاك به و جلهم من أقاربه، و يشار أن ولاية الجلفة عرفت تسجيل 05 حالات مؤكدة لفيروس كورونا، واحدة بعين وسارة لشخص يبلغ من العمر 57 سنة و طفل يبلغ من العمر 15 سنة من البيرين، و 03 من الجلفة، كما أكدت مصادر " الخبر " بأن المصابين الثلاثة و الطفل القاطن بالبيرين كلهم من عائلة واحدة احتكوا بمصاب أثناء زفاف أقيم بإحدى بلديات ولاية المدية، أما المصاب من عين وسارة فإنه أصيب بعد تنقله إلى ولاية البليدة، هذا الأخير يتماثل للشفاء حسب مصادرنا، والطفل أيضا المتواجد برفقته بمستشفى عين وسارة.