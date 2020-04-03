غادر، صباح اليوم الجمعة، 163 شخصا من مختلف ولايات الوطن، مركز الحجر الصحي حمام الشلالة ببلدية حمام دباغ بڨالمة، بعد انقضاء مدّة الحجر الصحي المقدرة بـ 14 يوما.

غادر أفراد الفوج الذي وصل المركّب ليلة العشرين مارس الماضي، ومعظمهم عائلات ومنهم عرسان شبان ومرضى، غادروا المركب الحموي حمام الشلالة، في جو مفعم بالفرحة، بعد سلامتهم من الإصابة بالوباء، ولما لاقوه من حسن الخدمات والتكفل الصحّي ، مثلما ذكر لنا بعضهم .

وقالت إحدى العائلات بالقرب من الملاحق السفلية للمرفق السياحي، "إن كان هناك شكر نقدمه، فللعمال والعاملات نظير ما قدموه لنا طوال مدة الإقامة".