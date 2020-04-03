الرابطة المحترفة تتبرع بمليار سنتم لمواجهة كورونا

رياضة
3 ابريل 2020 () - ف.ن
0 قراءة
+ -

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، أن هيئته تبرعت بمبلغ مليار سنتيم، وأنها مستعدة للتبرع بكل أموالها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وقال مدوار للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، أن "الرابطة كسائر الرابطات الجزائرية الكروية، يجب أن تساهم بالرغم من أننا لا نملك مداخيل إلا أنه قررنا المساهمة لمواجهة هذا الوباء، ولو تطلب الأمر التبرع بكل أمول الرابطة، لمواجهة هذه المصيبة ولا مجال للتريث".

ودعا رئيس الربطة المحترفة إلى ضرورة التركيز على مواجهة فيروس "كورونا" المتفشي في بلادنا، بدل الحديث عن الأحداث الكروية.

في نفس السياق

الفخفاخ: الرئيس قيس سعيد لم يهدد رجال الأعمال
جائحة كورونا تفتك بالقارة العجوز
رفع الحجر الصحي عن 257 مسافرا بمستغانم
ڨالمة : مغادرة 163 شخصا مركز الحجربـ"حمام الشلالة"
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول