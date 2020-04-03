كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، أن هيئته تبرعت بمبلغ مليار سنتيم، وأنها مستعدة للتبرع بكل أموالها من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وقال مدوار للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، أن "الرابطة كسائر الرابطات الجزائرية الكروية، يجب أن تساهم بالرغم من أننا لا نملك مداخيل إلا أنه قررنا المساهمة لمواجهة هذا الوباء، ولو تطلب الأمر التبرع بكل أمول الرابطة، لمواجهة هذه المصيبة ولا مجال للتريث".

ودعا رئيس الربطة المحترفة إلى ضرورة التركيز على مواجهة فيروس "كورونا" المتفشي في بلادنا، بدل الحديث عن الأحداث الكروية.