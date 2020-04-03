رفع يوم الجمعة بفندق "أ زاد "وقصر المنصور الحجر الصحي على 257 شخصا من ضمن 550 الذين خضعوا لهذا الحجر على مستوى الفنادق المتواجدة بالولاية بعد انتهاء مدته التي حددت بـ 14 يوما، وذلك في اطار الاجراءات الوقائية المتخذة من أجل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفرت السلطات المحلية 11 حافلة التابعة لشركة سونطراك و أربع سيارات سياحية لنقل مسافرو الولايات الجنوبية. وفي هذا الاطار أكد مدير النقل أن عملية رفع الحجر ستتواصل يوم غد السبت القادمين من المملكة المتحدة.

ومن جهتهم صرح عدد من الذين سرحوا من الحجر الصحي بأن الإقامة بفندق كانت في ظروف حسنة مع توفير كل المستلزمات اليومية طوال ايام الحجر، إضافة الى الرعاية الصحية الدورية.