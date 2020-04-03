تصدرت إيطاليا وإسبانيا الدول الأوروبية من حيث أعداد المصابين والوفيات جراء تفشي جائحة كورونا، في وقت تكافح فيه القارة العجوز لتقديم الرعاية اللازمة في ظل أزمة نقص المعدات الطبية.

وسجلت إسبانيا اليوم، أول انخفاض في عدد الوفيات اليومية منذ 26 مارس، حيث توفي 932 شخصا بسبب المرض خلال الـ 24 ساعة ماضية، نزولا من 950 شخصا في اليوم السابق، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الإجمالي 10935، أما عدد الحالات المصابة المسجلة في إسبانيا فزاد إلى 117710، متجاوزة بذلك عدد المصابين في إيطاليا.

وفي إيطاليا، بلغ عدد الوفيات الإجمالي اليوم 13915، بينما وصل عدد المصابين إلى 151242.

كما سجلت ألمانيا، اليوم ارتفاعا قياسيا بعدد المصابين، إذ بلغ الإجمالي 84794 إصابة، بينما سجلت الوفيات في عموم البلاد 1107.

أما فرنسا، فسجلت حتى اليوم، 59929 إصابة و5398 وفاة، وتعمل السلطات الفرنسية على استخدام قطار خاص لنقل 36 مصابا بفيروس كورونا إلى غرب البلاد، لتخفيف الضغط عن مستشفيات باريس، وبرزت في فرنسا مشكلة ارتفاع عدد وفيات المسنين في دور الرعاية، حيث لم تحص هذه الأرقام مع أعداد وفيات كورونا.

بريطانيا بدورها، سجلت الجمعة 34192 إصابة، و2926 حالة وفاة، وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد ستأتي أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون في الأسابيع القليلة القادمة.من جهة أخرى، أعلنت سويسرا أن عدد الوفيات في البلاد وصل إلى 484 والإصابات بفيروس كورونا إلى 19303، أما بلجيكا، فسجلت 132 حالة وفاة جديدة بالإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1143 في حين بلغ إجمالي الإصابات 16770 إصابة، وارتفع كذلك عدد الإصابات في هولندا إلى 14788، وعدد الوفيات بلغ 1341.

تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم تجاوز حاجز المليون حالة.