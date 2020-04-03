لقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث اصطدام حافلة لنقل العمال بسيارة نفعية ببلدية بئر الجير شرق وهران، حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث بالطريق الاجتنابي الرابع بالقرب من حي الصباح، متسببا في وفاة شخص (25 سنة) بعين المكان وإصابة ثلاثة أخرين، كلهم من جنس ذكر وتتراوح أعمارهم بين 31 و 35 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة، وفق بيان لذات المصالح.

وقد قام أعوان الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الضرورية للجرحى قبل تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي لوهران وكذا نقل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في أسباب الحادث.