دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الجمعة مجددا المواطنين إلى الالتزام "التام" بالحجر الصحي والبقاء في المنزل باعتباره الحل الوحيد للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

في تصريح له على أمواج الإذاعة الجزائرية أكد جراد أنه "ينبغي دوما التذكير بندائنا للمواطنين عبر كافة ربوع الوطن من أجل الالتزام التام بالحجر الصحي و البقاء في المنزل و ذلك حماية لصحتهم وصحة عائلاتهم ضد فيروس كورونا المستجد وهو السبيل الوحيد لتفادي انتشار الوباء".

وأضاف الوزير الأول أنها "الطريقة الوحيدة لتفادي انتشار الفيروس و التوجه شئيا فشيئا نحو انفراج وحل هذه الأزمة الصحية".