بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر 105 وفاة، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار.

وحسب نفس المتحدث فقد سجلت 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل 185 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى رقم يومي منذ بداية انتشار الجائحة في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 1171 حالة.

وأوضح البروفيسور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس، أن عدد الإصابات بالفيروس منتشرة عبر 42 ولاية تعد من بينها ولايات البليدة، الجزائر العاصمة، وهران وتيزي وزو الأكثر تضررا.

وأضاف أن 672 من المصابين ذكور و499 إناث، فيما تم تسجيل نسبة 38 بالمئة من الوفيات ممن تجاوزا سن الـ60 عاما.

وبخصوص عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، أشار البروفيسور فورار إلى أن عددهم بلغ 62 شخصا, فيما يخضع 419 مصابا للعلاج.

قائمة الولايات التي تتواجد بها اصابات بالكورونا في الجزائر:

1-البليدة: 432 حالة

2-الجزائر : 183 حالة

3-وهران: 64 حالة

4-بجاية: 47 حالة

5- سطيف: 43 حالة

6-تيزي وزو : 39 حالة

7-تيبازة: 32 حالة

8-تلمسان: 31 حالة

9-عين الدفلى : 28 حالة

10- المدية: 22 حالة

11-مستغانم: 21 حالة

12-برج بوعريريج: 21 حالة

13-سكيكدة: 17 حالة

14-الوادي: 16 حالة

15-الشلف: 15 حالة

16-معسكر : 15 حالات

17-جيجل : 15 حالة

18-بومرداس : 14 حالة

19-باتنة: 12 حالة

20-قسنطينة: 12 حالة

21-البويرة: 10 حالات

22-سيدي بلعباس : 10 حالات

23-الجلفة: 8 حالات

24-عنابة : 8 حالات

25-غليزان: 7 حالات

26-بسكرة : 6 حالات

27-عين تيموشنت : 6 حالات

28-سوق أهراس: 6 حالات

29-الطارف : 4 حالات

الولايات التي سجلت بها 3 حالات:

قالمة ، أدرار

الولايات التي سجلت بها حالتان:

ورقلة ، المسيلة ، خنشلة ، غرداية ، تيسمسيلت

الولايات التي سجلت بها حالة واحدة:

بشار ، إليزي ، تيارت ، الأغواط ، تبسة